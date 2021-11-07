Москва, , 08:46 — REGNUM Вероятность получения ложного результата ПЦР-теста при заражении новой коронавирусной инфекцией повышается после четвёртого дня болезни. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная 7 ноября РИА Новости.

Тест на коронавирус Rosminzdrav.ru

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Пшеничная объяснила, что после четвёртого или пятого дня болезни снижается вероятность обнаружить вирус в носоглотке. Поэтому при проведении ПЦР-теста в эти сроки повышается риск ложного отрицательного результата.

Профессор подчеркнула, что в это время могут сохраняться респираторные проявления заболевания. При этом у COVID-19 нет специфических симптомов, присущих только этой инфекции.

Ранее заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что для выявления COVID-19 используются тест-системы с высокой чувствительностью. Однако вероятность ложного отрицательного теста сохраняется у пациентов с пневмонией или поражением других органов.

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