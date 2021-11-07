Астана, 7 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Выброс метана произошел на шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта

Сообщается, что авария произошла в 9:30 по местному времени (6:30 по московскому времени). В забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метана. В данном забое в момент выброса метана находились 8 человек. Шестеро погибли на месте, двое пострадали. Всего в шахте находились 64 горняка.

56 горняков смогли самостоятельно выйти на поверхность. Производственный процесс на шахте остановлен.

Обстоятельства произошедшего выясняются.