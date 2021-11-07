Улан-Удэ, , 08:41 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 207 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 64 509, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 172 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 56 727 человек, в том числе 250 за последние сутки. В числе контактных лиц, по данным на 7 ноября, остаются более 11,7 тыс. жителей.