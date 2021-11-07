Екатеринбург, , 08:43 — REGNUM В Екатеринбурге мошенники выманили 1,2 млн рублей у 85-летней блокадницы Ленинграда. Об этом пишут СМИ.

Телефон

По данным Е1.ru, 6 ноября ей позвонила женщина, представившаяся её племянницей, и сообщила, то якобы попала в аварию и чтобы её не посадили, нужны деньги. Пенсионерка отнеслась к этой истории недоверчиво, но мошенники не дали ей опомниться и добились своего. Кроме денег они похитили простынь, ложку и кружку.

По словам пострадавшей, её словно загипнотизировали. Её родственники отмечают, что обычно она ведёт себя очень осторожно. Сотрудники полиции ведут проверку по факту мошенничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерове мошенница обманула преподавателя учебного заведения и выманила у неё почти 1,25 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Преподаватель из Кемерова перевела «специалисту банка» около 1,25 млн