Нью-Дели, , 08:35 — REGNUM Индийские врачи добились беспрецедентного снижения уровня заболеваемости COVID-19 — за последние сутки в стране выявили чуть больше 10 тысяч заразившихся коронавирусом, сообщило 7 ноября агентство PTI.

Медсестры в Индии India.gov.in

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Несмотря на то, что показатель заболеваемости по-прежнему считается высоким, он стал самым низким за последние 260 дней, а на пике эпидемии в мае число заболевших поднималось выше 400 тыс.

В настоящее время лечение от COVID-19 в Индии проходят 1,45 млн индийцев, и это число продолжает снижаться. Кроме того, национальный показатель выздоровления увеличился до 98,24%, что является самым высоким значением с марта 2020 года.

Напомним, Индия входит в пятёрку наиболее пострадавших от коронавируса стран. За время пандемии там выявили почти 34,4 млн заразившихся, более 470 тыс. человек умерли. По этим показателям страна является второй в мире после США.

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