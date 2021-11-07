Москва, , 08:33 — REGNUM Самой распространённой в России моделью иностранного автомобиля местной сборки является седан Kia Rio. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Kia Rio RL GNZLZ

По состоянию на середину 2021 года в России используется около 12,7 млн иностранных брендов местной сборки, что составляет 28% от общего числа легковых автомобилей.

Лидером по распространённости является седан Kia Rio, собираемый в России с 2006 года. Сейчас в РФ используется около 939 тыс. этих автомобилей местной сборки.

Второе место занимает Hyundai Solaris — с 2010 года в России собрано более 873 тыс. таких авто. Замыкает тройку самых распространённых моделей Renault Logan, произведённый в России в количестве 755 тыс. штук.

В десятку самых популярных в России иномарок локальной сборки также входят Ford Focus, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Renault Duster, Renault Sandero, Skoda Octavia и Hyundai Creta. Эти модели произведены в России тиражом от 300 тыс. до 650 тыс. экземпляров.

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