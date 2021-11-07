Москва, 7 ноября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Три человека, в том числе женщина и ребёнок пострадали в результате ДТП с легковым автомобилем на Ярославском шоссе в Москве. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

ДТП

Авария произошла рано утром 7 ноября, по предварительной информации автомобиль такси врезался в препятствие. Пострадал водитель легкового автомобиля и два его пассажира.

Уточняется, что пострадавшие женщина и ребёнок были госпитализированы в тяжёлом состоянии. О состоянии третьего пострадавшего информация уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Мексике, в результате которого погибли как минимум 18 человек.