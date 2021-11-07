Санкт-Петербург, 7 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Экипажи кораблей Балтийского флота (БФ) ВМФ России в 2021 учебном году выполнили 430 боевых упражнений — ракетных, артиллерийских и торпедных стрельб, минных постановок, глубинных бомбометаний, противоминных упражнений. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Корабли Балтийского флота

Всего корабли БФ с начала года сдали более 120 курсовых задач, корабельные соединения и тактические группы провели более 30 тактических учений разного уровня. Наплаванность надводных сил флота с начала года достигла около 3000 суток.

пресс-служба ЗВО «В общей сложности надводные корабли и суда обеспечения прошли порядка 200 тысяч морских миль. Подготовлены ударные, тральные и десантные корабельные тактические группы».

Отмечается, что в настоящее время корабли и суда обеспечения БФ продолжают выполнять задачи в дальних океанских походах, в том числе в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземноморье, а также в Индийском океане, Аравийском, Красном, Северном морях и других удалённых районах.

Как сообщало ИА REGNUM, подводные лодки Черноморского флота «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» отработали удар ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника.