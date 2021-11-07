Пекин, 7 ноября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Члены экипажа пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13» провели учения по экстренной эвакуации в случае разгерметизации космической станции. Об этом сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Красоткин Модель китайского космического корабля «Шэньчжоу»

В ходе тренировки три космонавта отработали действия по выходу из главного модуля орбитальной станции «Тяньхэ» в космический корабль «Шэньчжоу-13». Целью тренировки является повышение готовности к экстренной эвакуации в случае повреждения станции или другой нештатной ситуации.

Китай начал строительство собственной орбитальной станции в апреле 2021 года с вывода на околоземную орбиту базового модуля «Тяньхэ». В настоящее время на нём находятся космонавты Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу, прибывшие на орбитальную станцию 16 октября текущего года.

Развёртывание китайской орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. С базовым модулем будут состыкованы экспериментальные модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь».