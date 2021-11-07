Владивосток, 7 ноября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Сотрудники мэрии Владивостока провели проверку сообщений в социальных сетях о драке между водителем автобуса и группой пассажиров. Об этом 7 ноября сообщили журналистам в администрации города.

Hellmaster ru Автобусы. Владивосток

«Провели проверку, с водителем поговорили. Эпизод действительно был», — подтвердил представитель мэрии.

Он отметил, что на видеозаписи в социальных сетях нет начала ситуации, «иначе было бы видно, что пассажиры сами провоцировали драку». Со слов водителя, группа молодых людей после входа в автобус «приставала к другим пассажирам» и «закидывала ноги на впереди стоящие сидения», чем спровоцировала дальнейшую потасовку.

В мэрии уточнили также, что драка произошла в автобусе №23 на остановке общественного транспорта Семёновская.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором один из пассажиров подошёл к водителю и нанёс ему удар головой в область шеи. В ответ водитель нанёс удар ногами пассажиру и между ними завязалась драка.