Петропавловск-Камчатский, 7 ноября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Пепловые выбросы из вулкана Карымский были зафиксированы на Камчатке. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Игорь Шпиленок Карымский вулкан. Камчатка

Первый пепловый выброс был зафиксирован 7 ноября, высота столба пепла составила 4000 метров. Второй выброс произошёл через час после первого, высота пеплового столба составила 4800 метров. Высота самого вулкана Карымский составляет 1469 метров.

Шлейф пепла от первого выброса растянулся на расстояние до 110 км в северном направлении. Шлейф от второго выброса распространился в северо-западном направлении на расстояние до 90 километров. Туристических групп в районе вулкана нет, международные трассы воздушных судов проходят в стороне на безопасном расстоянии от вулкана.

В настоящее время пеплопада на территории Мильковского района, ближайшего к вулкану, не зарегистрировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вулкан Эбеко на островах Курильской гряды выбросил столб пепла высотой 2500 метров.