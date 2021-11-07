Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 08:03 — REGNUM В Усолье-Сибирском Иркутской области на почве ревности убит 39-летний мужчина. Подробности сегодня, 7 ноября, сообщает территориальное СУ СК РФ.

Убийство publicdomainpictures.net

По версии следствия, 48-летняя женщина причинила своему сожителю ножевое ранение в область грудной клетки. Затем она вывела мужчину в подъезд, где посадила в угол у двери. Через некоторое время он скончался на месте происшествия.

Следователями СК совместно с сотрудниками полиции женщина была задержана. Судом по ходатайству следствия ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одним резонансным криминальным событием в Иркутской области стало убийство тяжелобольного отца, в котором признался его сын — житель с. Еланка Тайшетского района.

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