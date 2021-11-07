Лондон, , 07:58 — REGNUM Теренс Уилсон, являвшийся одним из основателей и бывшим вокалистом британской регги-группы UB40, умер на 65-м году жизни после непродолжительной болезни. Об этом пресс-служба группы 6 ноября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

пресс-служба UB40 «Сегодня вечером мы узнали печальную новость о том, что бывший участник UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро, скончался после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье».

Коллектив, пик популярности которого пришёлся на 80-е годы, существует по настоящее время. С момента создания в Бирмингеме в 1978 году, музыканты смогли продать по всему миру более 100 млн альбомов. Теренс Уилсон ушёл из группы в 2013 году, после чего выступал в составе коллектива Ali Campbell & Astro.

Регги-группа UB40 дважды выступала в СССР. Первый раз ещё до перестройки, повторно — в 1986 году.

Как сообщало ИА REGNUM, популярный в 70-х и 80-х годах певец Жоржи Данн умер в Мадриде на 82-м году жизни.

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