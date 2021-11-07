Тайшет, Иркутская область, 7 ноября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Житель с. Еланка Тайшетского района Иркутской области сознался в убийстве своего отца. Подробности 7 ноября сообщает территориальное СУ СК РФ.

mosaic36 Убийство

По версии следствия, 1 ноября мужчина, находясь дома, умышленно произвёл выстрел из ружья в спину отца. От полученного ранения 66-летний мужчина скончался.

Прибывшим на место преступления сотрудникам полиции и следователям СК стрелявший пояснил, что отец застрелился сам в связи с тем, что был смертельно болен. Позже он признался в убийстве и пояснил, что таким образом хотел избавить отца от страданий.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноября 2019 года 59-летнюю жительницу Белгорода арестовали после того, как она задушила своего 76-летнего супруга, который из-за перенесённых заболеваний требовал постоянного ухода и внимания. Женщина работала медсестрой.

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