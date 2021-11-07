Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 07:53 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске спасают бездомного козла. Об этом сообщает телекомпания «Миг ТВ».

Виорел Варгуца со спасённым животным. Кадр сюжета «Миг ТВ» Tvmig.ru

Житель Ноябрьска Виорел Варгуца обнаружил козла во дворе своего дома. Испугавшись людей, животное сбежало, и поймать его удалось на складе в районе мехколонны. На Ямале в эти дни морозно, и Виорел, приютив козла в своём гараже, принялся искать хозяев животного.

К нему на помощь пришли полиция и городская служба отлова бродячих животных. И благодаря совместным усилиям козёл нашёл пристанище у одной из жительниц Ноябрьска.

Каким образом козёл очутился в чужом дворе неизвестно. На теле у него были обнаружены небольшие царапины. Предполагается, что на него напали бродячие собаки и козёл заскочил в первый попавшийся двор.

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