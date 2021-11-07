В ямальском городе жители и полиция спасли козла
Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 7 ноября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске спасают бездомного козла. Об этом сообщает телекомпания «Миг ТВ».
Житель Ноябрьска Виорел Варгуца обнаружил козла во дворе своего дома. Испугавшись людей, животное сбежало, и поймать его удалось на складе в районе мехколонны. На Ямале в эти дни морозно, и Виорел, приютив козла в своём гараже, принялся искать хозяев животного.
К нему на помощь пришли полиция и городская служба отлова бродячих животных. И благодаря совместным усилиям козёл нашёл пристанище у одной из жительниц Ноябрьска.
Каким образом козёл очутился в чужом дворе неизвестно. На теле у него были обнаружены небольшие царапины. Предполагается, что на него напали бродячие собаки и козёл заскочил в первый попавшийся двор.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Новосибирской области обнаружили на одном из замерзающих водоёмов одинокого лебедя, и просят помощи в спасении птицы.