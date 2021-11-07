Токио, , 07:50 — REGNUM Наименьшие усилия по сокращению выбросов парниковых газов среди мировых автомобилестроительных компаний принимают японская корпорация Toyota и международный производитель Stellantis. Об этом сообщает онлайн-газета Japan Today со ссылкой на отчёт экологической организации «Гринпис».

Гринпис Иван Шилов © ИА REGNUM

Для составления рейтинга эксперты «Гринпис» оценили деятельность мировых автопроизводителей по нескольким критериям. Одними из основных критериев были снижение выбросов углерода в цепочке поставок, использование в производстве переработанных материалов и разработка более экологически чистых технологий.

Японский производитель Toyota и европейско-американский Stellantis получили оценку «F минус, минус», что стало самым низким результатом. Ford, Honda, Hyundai-Kia и некоторые другие производители получили рейтинги от «F минус» до «F плюс». Лучшие оценки получили General Motors («C минус»), Volkswagen («D») и Renault («D минус»).

«Toyota, занявшая в прошлом году первое место по продажам автомобилей в мире, наиболее упорно старается сохранить двигатели внутреннего сгорания», — отметила представитель «Гринпис» Ада Конг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года глава Toyota Акио Тойода заявил, что резкий переход на выпуск только гибридных и полностью электрических автомобилей вызовет обвал экономики Японии.

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