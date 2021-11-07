Токио, 7 ноября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Наименьшие усилия по сокращению выбросов парниковых газов среди мировых автомобилестроительных компаний принимают японская корпорация Toyota и международный производитель Stellantis. Об этом сообщает онлайн-газета Japan Today со ссылкой на отчёт экологической организации «Гринпис».

Иван Шилов ИА REGNUM Гринпис

Для составления рейтинга эксперты «Гринпис» оценили деятельность мировых автопроизводителей по нескольким критериям. Одними из основных критериев были снижение выбросов углерода в цепочке поставок, использование в производстве переработанных материалов и разработка более экологически чистых технологий.

Японский производитель Toyota и европейско-американский Stellantis получили оценку «F минус, минус», что стало самым низким результатом. Ford, Honda, Hyundai-Kia и некоторые другие производители получили рейтинги от «F минус» до «F плюс». Лучшие оценки получили General Motors («C минус»), Volkswagen («D») и Renault («D минус»).

«Toyota, занявшая в прошлом году первое место по продажам автомобилей в мире, наиболее упорно старается сохранить двигатели внутреннего сгорания», — отметила представитель «Гринпис» Ада Конг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года глава Toyota Акио Тойода заявил, что резкий переход на выпуск только гибридных и полностью электрических автомобилей вызовет обвал экономики Японии.