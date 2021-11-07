Чита, , 07:44 — REGNUM Власти Забайкалья, где уровень заболеваемости COVID-19 чрезвычайно высок, решили продлить некоторые введенные ранее ограничения до 14 ноября. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

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Речь идёт о том, что до этого времени не будут работать СПА-салоны, косметические кабинеты, солярии, сауны, массажные салоны, зоопарки (находящиеся в зданиях), расположенные в Чите и Читинском районе, Краснокаменске, Агинском Бурятском округе.

«Во всем регионе закрыты детские развлекательные центры, игровые комнаты, детские игровые зоны, батутные центры», — пояснил заместитель губернатора Александр Бардалеев.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. По состоянию на 6 ноября 2021 года общее число жертв COVID-19 составляет уже 1668 человек (+14 за сутки).

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