Нью-Йорк, США, 7 ноября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё четверо получили ранения в результате перестрелки на улицах американского города Нью-Йорка. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба полиции города.

Goodfon .ru Перестрелка

Информацию о стрельбе на улицах города сотрудники полиции получили около 23:00 6 ноября по местному времени. Тела погибших были найдены в разных районах города, тело первого мужчины с несколькими ранениями было найдено в районе Бруклина. Тело второго убитого мужчины сотрудники полиции нашли через час, около 00:15 по местному времени 7 ноября в районе Бронкса.

Пострадавшие также были обнаружены полицейскими в разных районах Нью-Йорка и госпитализированы. В настоящее время устанавливаются личности подозреваемых в стрельбе и личности погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели мужчины в результате стрельбы на парковке в американском штате Огайо.