Новосибирск, 7 ноября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 7 ноября, спасатели извлекли женщину из-под завалов в жилом доме. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

«Сообщение о происшествии поступило в 00:35 (время местное). В селе Киевка Татарского района в комнате частного одноэтажного жилого дома произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. Элементами обрушившихся конструкций придавило женщину 1961 года рождения, — рассказали в ведомстве. — Личный состав дежурного караула извлёк из-под завалов женщину и передал бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована в центральную районную больницу с ушибами и переломами различной степени тяжести».

Отмечается, что для проведения спасательных работ потребовалось около 20 минут, на место выезжали 18 человек.