Москва, 7 ноября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке передал командование Международной космической станцией российскому космонавту Антону Шкаплерову. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Instagram Антона Шкаплерова Антон Шкаплеров на МКС

Акт передачи полномочий подписан 6 ноября. Тома Песке, а также астронавты США Шейн Кимброу, Меган Макартур и японский астронавт Акихико Хошиде начали подготовку к возвращению на Землю. Планируется, что они покинут МКС на корабле Crew Dragon 7 ноября.

Антон Шкаплеров будет руководить экипажем миссии МКС до своего возвращения на Землю, которое запланировано на весну 2022 года. Текущая долговременная экспедиция стала для Шкаплерова уже четвёртым космическим полётом.

В начале ноября на орбитальную станцию должен прибыть новый американский корабль Crew Dragon. Он доставит на МКС американских астронавтов Раджу Чари, Тома Маршберна, Кайлу Бэррон и астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера.