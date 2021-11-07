Киев, 7 ноября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Лидер украинской парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает катастрофой сложившуюся на Украине ситуацию с запасами газа, расплачиваться за которую «придётся каждому украинцу и каждому предприятию». Об этом 6 ноября она сказала в эфире телеканала «Украина 24».

ВАДИМ ЧУПРИНА Юлия Тимошенко

По словам Тимошенко, власти Украины «могли закачать 38 миллиардов кубометров» газа в хранилища, как делали это в предыдущие годы, однако проявили бездарность и подвели страну к банкротству.

«Вы понимаете, какая это катастрофа! Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие», — сказала Тимошенко.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за ситуации с энергоресурсами осенне-зимний период на Украине будет сложным, но правительство разрабатывает разные сценарии, чтобы спокойно его пройти. Напомним, нехватка угля привела к тому, что на Украине остановили больше половины энергоблоков ТЭС. Ситуацию с отсутствием газа киевские власти пытаются разрешить закупками через тендеры по рыночным ценам.

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