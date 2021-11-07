Хьюстон, США, , 07:16 — REGNUM Семьи погибших в давке на его концерте ищет для оказания им помощи американский рэпер Трэвис Скотт. Об этом 7 ноября сообщил сам музыкант на своей странице в Instagram.

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Скотт отметил, что «он представить себе не мог подобной ситуации» и выразил желание разыскать семьи погибших и оказать им материальную помощь. Рэпер сотрудничает со всеми спецслужбами, расследующими обстоятельства трагедии.

Трагедия произошла на музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне в американском штате Техас. Во время выступления рэпера Трэвиса Скотта в толпе зрителей возникла давка, жертвами которой стали восемь человек.

Видеозапись произошедшего, на котором музыкант продолжает концерт, в то время как медики пытаются помочь одному из фанатов, вызвала массу негативных комментариев у очевидцев произошедшего и пользователей интернета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели восьми человек в давке на музыкальном фестивале в Техасе.

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