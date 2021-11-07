Токио, 7 ноября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Японии на рыбном аукционе в префектуре Фукуи крупный экземпляр снежного краба продали за рекордные 800 тыс. иен (около $7 тыс.). Об этом 7 ноября сообщает телеканал NHK.

Inokean.ru Снежный краб

Приобрёл деликатес владелец одного из местных ресторанов, рассчитывающий, что такая покупка поможет ему привлечь внимание потенциальных посетителей к своему заведению, на фоне улучшения в стране ситуации с COVID-19.

Напомним, что качественные, экологически чистые морепродукты, фрукты и ягоды в Японии ценятся чрезвычайно высоко и могут продаваться на аукционах по цене в несколько тысяч долларов.

Читайте также: В Приморье квоты на вылов краба освоили меньше чем на 70%