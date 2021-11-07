Кемерово, , 07:12 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 7 ноября, за прошедшие сутки выявлено 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 326 случаев.

Коронавирус Permkrai.ru

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«Кемерово — 52, Новокузнецк — 49, Междуреченск — 28, Юрга — 24, Белово — 24, Прокопьевск — 23, Мыски — 16, Киселевск — 14, Осинники — 12, Ленинск-Кузнецкий — девять, Промышленновский МО — восемь, Калтан — семь, Гурьевский МО — шесть, Мариинский МО — шесть, Новокузнецкий МР — шесть, Анжеро-Судженск — пять, Яшкинский МО — четыре, Тайга — три, Беловский МО — три, Ижморский МО — три, Прокопьевский МО — три, Таштагольский МР — три, Березовский — два, Краснобродский — два, Полысаево — два, Крапивинский МО — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Топкинский МО — два, Тяжинский МО — два, Юргинский МО — два, Яйский МО — два, Кемеровский МО — один, Тисульский МО — один, Чебулинский МО — один», — уточнил региональный оперштаб.

За это же время 257 пациентов выздоровели, четверо скончались.