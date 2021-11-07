Пекин, 7 ноября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот России и Китая за десять месяцев 2021 года вырос на 30,9%, составив $115,66 млрд (8,23 трлн рублей), сообщила 7 ноября пресс-служба Главного таможенного управления КНР.

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С января по октябрь китайские экспортёры поставили в Россию товаров и услуг на сумму $52,9 млрд (+30,6% в годовом исчислении). Импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился на 31,2%, до $62,76 млрд.

По итогам периода положительное сальдо России достигло $9,85 млрд, увеличившись на 41,3%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что товарооборот России и Китая в январе-сентябре 2021 года достиг $102,5 млрд (7,36 трлн рублей).