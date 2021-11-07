Ханты-Мансийск, 7 ноября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В Югре работодателям, у которых в течение 2021 года не наблюдалось нарушений по охране труда, вернут до 30% от уплаченных в Фонд социального страхования (ФСС) взносов «на травматизм». Об этом сообщает пресс-служба отделения ФСС по ХМАО.

Фонд социально страхования

Из 1791 действующего предприятия Югры исправно платили государству взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и беспокоились об охране труда на 1172 предприятиях.

Добросовестным в плане охраны труда предприятиям и организациям вернут 20−30% уплаченных ранее в ФСС взносов, которые можно направить на профилактику травматизма. Общий объём средств, которые будут возмещены страхователям региона, составит 403,5 млн рублей. Возврат можно потратить на спецодежду, путёвки в санатории, проведение медосмотров, обучение специалистов по охране труда и другие мероприятия, направленные на укрепления здоровья работников.

Отмечается, что в 2021 году предусмотрена возможность возместить за счёт сумм страховых взносов комплекс профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. А именно, на приобретение масок, перчаток, термометров, санитайзеров, проведение лабораторного обследования работников на COVID-19. На указанные мероприятия работодателям ХМАО компенсированы расходы на сумму более 7,8 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в скором времени в Югре перед судом предстанут трое строительных менеджеров по факту гибели четырёх рабочих при возведении общежития колледжа в Когалыме. По информации СУ СКР по ХМАО, указанными лицами не была своевременно разработана необходимая документация по технике безопасности работ, инструктаж сотрудников по охране труда не проводился, рабочие не были обеспечены системами защиты от падения с высоты.