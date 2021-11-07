Багдад, , 06:54 — REGNUM Десять сотрудников службы охраны пострадали при атаке на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми. Об этом 7 ноября сообщил телеканал Al-Hadath.

Флаг Ирака Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Нападение на резиденцию политика произошло в ночь на 7 ноября. Атака была совершена с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата.

При взрыве пострадали десять человек, повреждения получило здание резиденции. Сам премьер-министр в результате покушения не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США осудили попытку покушения на премьер-министра Ирака и предложили помощь в расследовании теракта.

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