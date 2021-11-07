Москва, 7 ноября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В воскресенье, 7 ноября, в Москве будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Фотоконкурс «Планета Москва» Фоторабота Виталия Шрамко

В ночь на 8 ноября в Москве облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +3… +5 °C.

Ветер западный, юго-западный 6−11 м/с, на порывах местами до 17 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +3… +8 °C днём и +1… +6 °C ночью.

В понедельник, 8 ноября, днём в столице ожидается +5… +7 °C, по области +3… +8 °C, облачно, дождь, порывистый ветер до 17 м/с. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C, местами снег, мокрый снег, дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, похолодание сразу на десять градусов ожидается на предстоящей неделе на юге России.