Киев, 7 ноября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, который курировал составление списка лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности. Текст документа опубликовала пресс-служба украинского президента.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины», — говорится в нём.

Кукса работал в этой должности с января 2021 года. В чёрный список, составляемый его департаментом, входили в том числе граждане России. Например, 3 ноября минкультуры Украины по представлению СБУ внесло в него более 30 деятелей.

Первая редакция этого списка была представлена в 2015 году, тогда в него попали Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Сейчас перечень опасных для национальной безопасности Украины артистов насчитывает 259 человек.