Москва, 7 ноября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки сотрудниками лесопожарной службы ликвидировано 12 пожаров на территории России. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Vk.com/minprirodyrme Лесной пожар

За сутки специалистами лесопожарной службы было ликвидировано 12 природных пожаров общей площадью 1843 га. По состоянию на 00:00 мск 7 ноября на территории РФ действовали пять лесных пожаров общей площадью 62 га. Самая большая площадь горения наблюдается в Башкирии, там действует один пожар площадью 24 га.

К тушению пожаров были привлечены 147 человек, 38 единицы техники, 2 воздушных судна. Мониторинг лесопожарной обстановки постоянно ведут 12 воздушных судов. Пожароопасный сезон открыт в 28 субъектах Российской Федерации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на фоне рекордных пожаров в России планируется урезать федеральное финансирование лесоохраны почти в два раза.