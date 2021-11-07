Москва, , 06:31 — REGNUM Примерно 20% заболевших COVID-19 имеют кожные симптомы, и один из таких — покраснения и отёк кончиков пальцев рук и ног, так называемые «ковидные пальцы». Эксперты связывают его с поражением сосудов, пишет 7 ноября газета «Известия».

Рука

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"В основе развития «ковидных пальцев», с одной стороны, лежит реакция иммунной системы: антивирусный белок интерферон первого типа и антитело, которое по ошибке атакует не только вирус, но и клетки кожи. С другой стороны, дисфункция эндотелия — клеток, выстилающих внутреннюю оболочку сосудов», — объяснила руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ МЕДСИ Мария Петина.

По её словам, эндотелиальные клетки синтезируют и выделяют большое количество биологически активных веществ, создавая барьер между кровью и тканями. Поэтому подобные ложные обморожения, обычно не вызывающие серьезного дискомфорта, должны служить сигналом к тому, что у пациента есть серьезные сбои в работе организма.

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Ранее российский вирусолог Владислав Жемчугов назвал смертельно опасный симптом COVID-19. По его словам, у заболевшего человека может резко упасть температура тела, что говорит неспособности организма человека справляться с токсинами и отсутствии иммунного ответа на вирус.

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