Красноярск, , 06:31 — REGNUM В воскресенье, 7 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 09:50 на Театральной площади было — 1 °C.

Ночью с 7 на 8 ноября ожидается до −1… +2 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 744 мм рт. ст.

В понедельник, 8 ноября, в Красноярске до +2… +4 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −1… +1 °C.

Во вторник, 9 ноября, в Красноярске ожидается до +0… +3 °C днём и до −4… −2 °C ночью, облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 7 ноября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра до 20−25 м/с. В Туруханском района и Эвенкийском МР ожидается юго-западный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами сильный снег, метель.

В центральных и южных районах Красноярского края порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с, на дорогах гололедица.

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