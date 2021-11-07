Тюмень, 7 ноября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. В Тюмени работают 17 бесплатных станций для ремонта велосипедов. Об этом газете «Тюменская область сегодня» сообщила исполнительный директор региональной федерации велосипедного спорта Екатерина Смыляева.

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В целом в областной столице установлены 54 единицы велоинфраструктуры — это велостанции, велоскамьи и велопарковки, отметила Екатерина Смыляева.

«Есть и негативные моменты. Наши велостанции обворовывают, несмотря на антивандальные меры и нахождение под камерами. Это грустно», — сетует исполнительный директор региональной федерации велосипедного спорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, велосипед в Тюмени является одним из популярных видов транспорта. В областной столице проводятся традиционные велогонки, велопарады и прочие мероприятия для велосипедистов, ради которых улицы города перекрываются на несколько часов.