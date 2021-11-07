Москва, , 06:02 — REGNUM С укреплением иммунитета в сезон в период распространения острых респираторных вирусных инфекции и заболеваемости COVID-19 лучше других справляются томаты, содержащие ликопин — важный для укрепления иммунитета антиоксидант. Об этом 6 ноября сообщила врач-диетолог, член Национальной лиги диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в интервью радио Sputnik.

Томат Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

«Помидоры содержат ликопин, сильный и важный для человека антиоксидант. Он защищает организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания», — сказала она.

По словам врача, томаты содержат также витамин С, пищевые волокна, бета-каротин — провитамин А, которые обладают полезными для организма свойствами. Кроме того, польза от ликопина сохраняется и после термической обработки, а в томатной пасте его дальше больше, чем в свежих овощах.

Ранее британский врач Гита Мейкер-Кларк посоветовала употреблять в пищу продукты, которые в наибольшей степени богаты витамином С, — брокколи, сладкий перец, брюссельскую капусту и цитрусовые.

Читайте ранее в этом сюжете: Врач из Британии назвала продукты, защищающие от коронавируса