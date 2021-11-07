Вашингтон, 7 ноября, 2021, 05:48 — ИА Регнум. США «решительно осуждают» покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми и предлагают местным силам безопасности помощь в расследовании этого инцидента. Об этом говорится в распространённом 6 ноября заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Армия США в Ираке

По его словам, в ведомстве «с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал» и «решительно осуждают» этот «очевидный акт терроризма», целью которого «было выбрано само сердце иракского государства».

Нед Прайс «Мы находимся в тесном контакте с силами безопасности Ирака… и предложили им свою помощь в расследовании этого нападения».

Напомним, что в ночь на 7 ноября резиденция премьер-министра Ирака была атакована с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), несущего на борту заряд взрывчатки. По предварительной информации СМИ, Мустафа аль-Казыми был госпитализирован с лёгкими ранениями, резиденции нанесён материальный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что атака беспилотника (БПЛА) со взрывчаткой на его резиденцию в Багдаде не имела успеха — он в порядке и со своим народом.