Тюмень, , 05:47 — REGNUM В Тюменской области с начала 2021 года почти 7,5 тысяч водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

В детском автокресле Senado Federal

При этом каждый десятый несовершеннолетний пассажир, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии, перевозился без удерживающих устройств.

Автоинспекторы проанализировали ДТП, в которых пострадали дети на пассажирском месте, и выделили самые характерные. Зачастую в дальних поездках детей укладывают спать на заднее сиденье. В таких случаях сотрудники ГИБДД рекомендуют останавливаться и отдыхать, чтобы минимизировать риск ДТП.

Также часто используются удерживающие устройства не подходящие ребёнку по росту и весу. Или перевозят детей в бустерах вместо автокресел, что увеличивает риск получения травмы головы в случае ДТП.

Кроме того, использование родителями различных адаптеров и бескаркасных устройств в случае аварии приводит к тяжёлым повреждениям брюшной полости и грудной клетки.

Самая часто встречающаяся проблема — это перевозка детей без автокресел и ремней безопасности на близкие расстояния в детский сад или школу. Но даже такая поездка может закончиться автопроисшествием и ранением ребенка, предупреждают в Госавтоинспекции по Тюменской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 4 января 2020 года в Тюменской области при столкновении грузовика DAF и легкового автомобиля Lada погибла семья из Сургута (ХМАО) в составе пяти человек, среди которых были трое детей. Погибшие несовершеннолетние находились на заднем пассажирском сидении без автокресел и не были пристегнуты ремнями безопасности.

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