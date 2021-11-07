Берлин, , 05:46 — REGNUM Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» призвал ускорить премьер-министр федеральной немецкой земли Бавария Маркус Зёдер. Об этом политик заявил в опубликованном 7 ноября интервью медиагруппе Funke.

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Зёдера, необходимо придерживаться разумной стратегии энергоснабжения страны, а для этого нужно как можно скорее запустить газопровод «Северный поток — 2». Зёдер пояснил, что запуск российского газопровода необходим для стабилизации цен на газ. Премьер Баварии отметил, что перед холодной зимой люди ждут быстрого решения проблемы энергоснабжения.

«Мы выходим из угольной, атомной энергетики, у нас все больше недостает ресурсов, растут цены и повышается потребность в электроэнергии в свете цифровизации и электромобильности. В связи с этим нам нужны газовые электростанции», — разъяснил Зёдер.

Пос ловам премьера Баварии, «Северный поток — 2» станет основой надёжного газоснабжения Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство экономики Германии не стало учитывать позицию Польши в своей оценке по сертификации «Северного потока — 2».

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