7 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Владимир Басенков, , 09:56 — REGNUM



В это воскресенье в храмах за богослужением читается следующий отрывок из Евангелия: «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк. 16:19−31).

Притча о богаче и Лазаре Pravoslavie.ru

Богач из притчи, конечно, «отрывался» по полной и брал от жизни все. Мы все сегодня так хотим, измученные ковидом, ограничениями, ростом цен, «тревожными слухами» из новостей и тоннами информации, загнанные, как лошади, и постепенно превращающиеся в живых андроидов. Пассивный доход, теплый климат Израиля, приятные собутыльники, богатый стол каждый день — и никаких забот. Так жил богач, в то время как у него под окнами мучился больной Лазарь, нищий, бомж, калека, для которого существование представляло картину, противоположную будням второго героя притчи. Больной ежедневно сражался за свое существование, собирался с силами, чтобы хоть не отчаяться в конец, наслаждаясь лишь крошками со стола богача.

Где справедливость? Кажется, богач должен был выйти однажды к Лазарю, оплатить ему лечение, взять несчастного в свой дом, привести в порядок и посадить за стол. Лазарю было что рассказать этому обласканному жизнью контингенту, каждодневно устаивавшему веселые попойки в доме состоятельного товарища. Он мог открыть им настоящую правду жизни. Каково это, страдать от бессилия, одиночества, безысходности, равнодушия окружающих, боли, даже собак, лизавших гноящиеся струпья Лазаря. Он мог стать прекрасным проповедником этих застолий, а богач был способен применить свои деньги на один лишь «желудок», но выступить в качестве продюсера этого несчастного человека, дать ему шанс и показать, что сделать мир лучше — реально. Правда, все пошло именно так, как и бывает в жизни.

Хендрик Тербрюгген. Богач и Лазарь. 1625

Мы часто ищем справедливости в этой жизни, у каждого из нас она своя, но в целом мы интуитивно чувствуем, что страдание — это не нормальное для человека состояние и все скорби выступают некоторого рода «нагрузкой», за которую мы однажды получим вознаграждение. Душа человека — христианка по своей сути, потому что те добродетели, которые открыл нам Спаситель, заложены в каждом из нас. Вопрос в том, насколько мы решаемся их в себе раскрыть. Образ Божий, аккуратно спрятанный в наших душах, есть ответ на вопрос о том, что такое хорошо и какими мы должны быть. Важный момент — какими должны быть не сегодня или завтра, а всегда. Всегда — это не в течение 50, 70 или 100 лет, а вечно. Жизнь — как игра, в которой мы прокачиваем определенные навыки. А потом игра заканчивается, локации сворачиваются в улитку и мы остаемся с тем багажом, что успели собрать. Вот тут торжествует подлинная справедливость: каждый оказывается навечно с тем капиталом, который заработал. Речь, конечно, не о банковском счете, а о капитале человечности.

Богач мог наслаждаться жизнью всякий день (хотя, скорее всего, он лишь затыкал как мог попойками и пирами зияющую в сердце пустоту), но его эгоизм сыграл с ним злую шутку: после смерти он внезапно для самого себя оказывается в аду. Ад — это духовное отражение той реальности, которой человек в земной жизни себя окружал. «Бери от жизни все» без отдачи — отдашь все после смерти. Он просит помощи отца Авраама, патриарха и праведника, но тот лишь разводит руками: «Извини, парень, мы в разных реальностях; ты находишься среди тех, кто привык лишь услаждать свой эгоизм и безразмерную жажду потребления. А мы здесь собрались с теми, кто умел делиться и мог протянуть руку помощи; впрочем, чему ты удивляешься? Ты ведь никогда не замечал таких, как мы, пока опрокидывал очередной кубок с вином на очередной пирушке…».

Бедный Лазарь у ворот дома богача. XVIII в. Фрагмент Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мы искренне негодуем, когда видим беспредел «хозяев жизни» и нуворишей, искренне надеясь, что справедливость восторжествует однажды, а их безнаказанность, презрение к окружающим, равнодушие к проблемам людей вокруг и жадность будут наказаны. Будут, Судом Высшей Инстанции. Вернее, они сами наказывают себя своим образом жизни, хотя пока еще думают, что это, наоборот, форма рая. Притча о богаче и Лазаре как раз для них.

Она не о том, что состоятельные люди стройными колоннами маршируют в ад согласно христианскому учению. Деньги не удаляют нас от Бога и не приближают к Нему. Все дело в том, как мы распоряжаемся своей жизнью. Богач мог не одного Лазаря, а всех несчастных с окрестностей собрать у себя дома, вылечить, накормить, трудоустроить, дать путевку в жизнь. И был бы он прославлен и среди людей, и среди святых. Все же просто. Спаситель сказал: что «вы сделали одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).