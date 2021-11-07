Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) длительное время пытается сделать так, чтобы американские астронавты летали в космос на российских «Союзах», а космонавты из России — на американских кораблях. Об этом 6 ноября заявил журналистам руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано.

Олег Кононенко NASA

«В течение длительного периода мы пытаемся сделать так, чтобы космонавт оказался на кораблях Crew, а астронавт — на российском «Союзе», — сказал он.

Комментарий представителя NASA поступил после того, как гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил о возможности выполнения перекрёстных полётов с американским агентством. В ходе брифинга он допустил, что астронавты из США продолжат полёты к МКС на российских кораблях «Союз», а в обмен российские космонавты полетят на американских кораблях.

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