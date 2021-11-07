Берлин, 7 ноября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Предполагаемое американцами перемещение российских войск у границ Украины стало причиной обращения США к Европейской службе внешних связей, нескольким странам Евросоюза и Великобритании, написала 6 ноября газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.

Кукрыниксы. «Советская угроза!» 1979

По сведениям одного из них, Вашингтон передал европейским службам сведения о передвижении российских войск, и этот шаг последовал на фоне «крайне агрессивной риторики» российских властей.

Издание ссылается также на беседу президента США Джо Байдена с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита G20, в ходе которой Байден призвал Меркель обсуждали способ «увеличить давление на Россию в связи с газопроводом «Северный поток — 2».

Ранее западные СМИ сообщали о том, что Россия концентрирует войска «на границе с Украиной». Например, по утверждению издания Politico выходило, что подобная активность наблюдается в Смоленской области, хотя она не граничит с Украиной. В Киеве, в свою очередь, сообщали об отсутствии названной военной угрозы.

В МИД России опровергли сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Кремле публикацию Politico назвали некачественным вбросом.

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