Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Решение вопроса о продаже 10% акций принадлежащей ему компании Tesla доверил своим подписчикам в Twitter бизнесмен и миллиардер Илон Маск. Соответствующая публикация появилась 6 ноября на странице Маска в соцсети.

Илон Маск Daniel Oberhaus

Бизнесмен устроил суточное голосование, задав пользователям следующий вопрос: «В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla. Поддерживаете ли Вы эту идею?»

По состоянию на 05:00 мск в опросе приняли участие около 1 918 000 человек, из них продажу акций поддержали 55,1% пользователей, против проголосовали 44,9%.

В комментариях под публикацией Маск заверил пользователей, что поступит по результатам опроса, каким бы он ни был.

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