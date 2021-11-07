Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает перспективу организации с Россией «перекрёстных» полётов, когда корабли США и России попеременно доставляют на МКС граждан обеих стран. Об этом руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано 6 ноября заявил в ходе онлайн-конференции, посвящённой ожидаемому 8 ноября возвращению на Землю миссии Crew-2 пилотируемого корабля Crew Dragon.

NASA (сс) Josh Hallett

Джоэл Монталбано «Мы рассматриваем (перспективу), чтобы космонавт отправился на нашем корабле, а астронавт NASA — на «Союзе».

Напомним, что в июле в NASA заявили о работе с Госдепартаментом США и МИД России над организацией перекрёстных полётов и перспективе отправки российских космонавтов на МКС в экипаже четвёртой миссии американского пилотируемого корабля Crew Dragon весной 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, готов предварительный список российских космонавтов, которые пройдут обучение по эксплуатации кораблей Crew Dragon в рамках программы перекрёстных полётов Роскосмоса и NASA.

Читайте также: NASA и SpaceX перенесли старт Crew Dragon к МКС из-за возвращения Crew-2

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и США предварительно договорились о совместных полётах к МКС