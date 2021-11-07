Богота, 7 ноября, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Колумбийские правоохранители задержали предполагаемого организатора нападения на президента страны Ивана Дуке, написал 6 ноября министр обороны страны Диего Молано на своей странице в Twitter.

Chuansong.me Полиция Колумбии

«Мы выследили и поймали его — человека по прозвищу Аурелио», — говорится в сообщении.

Молано напомнил, что террористическая атака на вертолет президента Ивана Дуке была совершена 25 июня в Кукуте. Воздушное судно было обстреляно неизвестными с земли, глава государства при этом не пострадал.

Читайте также: Байден выразил поддержку Колумбии после атаки на президентский вертолёт

Аурелио является диссидентом Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) — организации, взявшей на себя ответственность за нападение на президента.