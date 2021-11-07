Хабаровск, 7 ноября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Сообщения в социальных сетях о жестоком избиении школьника в городе Советская Гавань начала прокуратура Хабаровского края. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе органов образования, местного самоуправления и внутренних дел», — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях получила распространение видеозапись, на которой группа подростков толпой накинулась на мальчика и начала избивать его ногами по лицу. При этом нападающие сопровождали свои зверства нецензурной бранью в адрес жертвы.

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