Пхеньян, 7 ноября, 2021, 04:48 — ИА Регнум. Механизированные части северокорейской армии провели 6 ноября соревнования по артиллерийской стрельбе, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

万花镜 Военные учения КНДР

Официальный печатный орган КНДР отметил, что учения проведены в момент, «когда вся Корейская народная армии (КНА) преисполнена энтузиазма в деле интенсивной подготовки для нового расцвета в укреплении обороноспособности государства под знаменем самообороны».

За ходом соревнований наблюдали член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и начальник генштаба КНА Рим Гван Ира. Победителей учений отметили медалями, значками и грамотами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США и Южная Корея провели совместные учения, не раскрыв информацию об отрабатываемых маневрах, и без предупреждения стран.

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