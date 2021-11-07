Багдад, , 04:43 — REGNUM Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что атака беспилотника (БПЛА) со взрывчаткой на его резиденцию в Багдаде не имела успеха — он в порядке и со своим народом. Об этом аль-Казыми 7 ноября написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Мустафа Аль-Казыми The Media Office of the Prime Minister of Iraq

премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми «Я в порядке, слава богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака».

В соответствии с приказом аль-Казыми, также являющимся главнокомандующим вооружёнными силами Ирака, сформирована комиссия по расследованию инцидента.

По информации, опубликованной ранее телеканалом Al Arabiya и рядом других СМИ, премьер-министр Ирака в результате атаки БПЛА получил лёгкие ранения и был доставлен в больницу. Беспилотник, предположительно, был перехвачен силами безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акции протеста против фальсификации парламентских выборов охватили ряд крупных городов Ирака. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми выступил с обращением к избранным депутатам, в котором призвал их к солидарности для преодоления политических и личных разногласий.

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