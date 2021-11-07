Рустави, Грузия, , 12:40 — REGNUM Протестующие у тюрьмы города Рустави, в которой содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, потребовали от властей госпитализации политика в течение 24 часов, а в случае невыполнения требования пригрозили провести масштабный митинг 8 ноября в Тбилиси. Об этом журналистам сообщил глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, «здравое решение» должны принять власти Грузии и основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

«Если за 24 часа они этого не сделают, мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 (19:00 мск) соберемся на площади Свободы всей Грузией», — сказал Мелия.

Митинг у стен руставской тюрьмы прошел в субботу. В акции приняли участие несколько сотен человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил журналистам, что бывший президент Грузии, находясь в тюрьме, жалуется на ухудшение своего здоровья.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии лидер оппозиционной партии выдвинул властям ультиматум