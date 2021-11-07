Мехико, , 04:33 — REGNUM Массовое ДТП с участием как минимум десяти автомобилей и с 18 погибшими произошло в Мексике. Об этом 7 ноября сообщает издание Milenio.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла на автотрассе Мехико — Пуэбла. По предварительным данным, грузовой автомобиль с отказавшими тормозами, потеряв управление, протаранил автомобили, стоявшие перед шлагбаумом в очереди на оплату проезда по автотрассе.

В результате столкновения часть автомобилей загорелась. В результате ДТП погибли как минимум 18 человек, информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 20 пострадавших в результате столкновения автобуса, принадлежащего полиции, с несколькими автомобилями в Мексике.

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